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ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا منتصف تعاملات اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، بنحو 5 جنيهات ليبلغ  في عيار 24  ليبلغ سعر الجرام 4102 جنيها للبيع، بحركة تعاملات  في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.
اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

وترصد “كلمتك” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي: 

الذهب - كلمتك 
الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4102 جنيهًا للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب، كلمتك 
الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3590 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3077 جنيهًا.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2393 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2051 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1538 جنيهًا للبيع.

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر يفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به كما أنه من أشهر العملات الجنيهات الذهبية، وتصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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