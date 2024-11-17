أنواع السيارات المعروضة في مزاد الجمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - مزاد سيارات الجمارك ، أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، طرح عدد من سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وإسعاف ومطافي وونش ولودر وجرار زراعي، للبيع في مزاد علني يوم ٢٠٢٤/١١/١٨.

وطرحت الهيئة كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة مزاد ٢٠٢٤/١١/١٨، بسعر ٤٠٠ جنيه.

ونرصد خلال التقرير التالي أنواع السيارات المعروضة في مزاد الجمارك الذي يقام بعد غدًا.

والمزاد عبارة عن سيارات وبضائع جهات حكومية من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أولًا: سيارات جهات حكومية:

سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وإسعاف ومطافى وونش ولودر وجرار زراعى ومقطورة وتروسيكل وموتوسيكل ماركات: (شاهين - بيدفورد - شيفروليه - نصر - إيسوزو - ميتسوبيشي هيونداي - بيجو - فيات - مان - حلاوة - جاوا - مازدا - لادا جاز بروفيل - جي إم سي - بجاج - شنجان - كويوتا - زوتي - زيل)، وجميع السيارات والمركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.



وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

شروط الاشتراك في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتر يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

ويجب على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للمادة ٢١ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقى مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

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