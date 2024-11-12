ماذا يحدث في أسعار النفط؟، تراجع جديد وخام برنت وصل لـ 71.85 دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - أسعار النفط، تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، بفعل ارتفاع الدولار وتراجع الذهب عالميا، متأثرا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

اقرأ التالي: تباين أداء البورصات الخليجية تأثرا بأسعار النفط والأحداث الجيوسياسية

النفط - كلمتك

تقرير وزارة البترول اليومي للأسعار العالمية للبترول

وأشار تقرير وزارة البترول اليومي للأسعار العالمية للبترول، إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الثلاثاء بسبب تأثر السوق برؤية المستثمرين إزاء خطة التحفيز الصيني فضلًا عن مخاوف بشأن فائض المعروض وارتفاع الدولار. ويرى بعض المحللين أن أوبك + ربما ستضطر لتأخير قرار التراجع عن تخفيض العرض بدءًا من يناير المقبل.



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمي برنت سجلت 71.85 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.03 دولار للبرميل ، وسجل خام أوبك 71.59 دولار للبرميل.



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لــ 72.39 دولار للبرميل عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار أو 1.4 بالمئة لتتداول عند 72.39 دولار للبرميل، إلى جانب ارتفاع الدولار الذي يلقي بظلاله على أسعار السلع الأولية، فإن رئاسة ترامب قد تشهد تبني سياسات من شأنها أن تزيد الضغوط على اقتصاد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وبالتالي إضعاف الطلب، حسب “ رويترز ”.

رئاسة ترامب وتباطؤ الاقتصاد

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس، حسب “رويترز ”: "رئاسة ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، ففرض رسوم جمركية على السلع المستوردة قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط ".

وأضاف: " ومع ذلك، قد يفرض ترامب عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا، وهو ما سيؤدي إلى تقليص إمدادات النفط من هذين البلدين إلى الأسواق العالمية، مما سيعود بالنفع على (أسعار النفط)"، وتصدر إيران حوالي 1.3 مليون برميل يوميا".





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.