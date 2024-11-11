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أسعار الدواجن البيضاء تواصل الانخفاض في الأسواق - أخبار كلمتك

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أسعار الدواجن البيضاء تواصل الانخفاض في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن البيضاء تواصل الانخفاض في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:16 مساءً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024؛ إذ واصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الانخفاض مقابل استقرار أسعار البلدي، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيه إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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