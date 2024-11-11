هل انتهت أزمة نقص الأدوية؟ نقابة الصيادلة ترد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - أزمة الأدوية، قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، إن الأدوية أصبحت متوفرة بصورة كبيرة في الصيدليات، ولكن المشكلة تتمحور حول توفر بعض أنواع الأنسولين خلال الفترة الحالية.

مفهوم نقص الأدوية

وأشار إلى أن مفهوم نقص الأدوية بالنسبة للمواطن يختلف عن منظور نقص الأدوية للدولة، خاصة وأن الدواء قد يكون متوفرا في صورة بديل أو مثيل محلي ولكن الطبيب أو المريض يبحث غالبا عن المستورد.

السبب وراء نقص الأدوية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نقطة ومن أول السطر" تقديم رحاب فارس، أن النقص الموجود في بعض أنواع الأدوية سببه الرئيسي سوء التوزيع، وعدم عدالة التوزيع، واحتكار بعض الصيدليات أنواع معينة من الأدوية.

توقعات فيتش بشأن صناعة الأدوية في مصر.. نمو المبيعات لـ 152.8 مليار جنيه.. وقيمة السوق تبلغ 326 مليار جنيه خلال 2033 هيئة الدواء: لا شكاوى من نقص الأدوية

حل مشكلة نقص الأدوية

ولفت إلى أن الدولة عملت على حل مشكلة أزمة الأدوية من خلال توفير الدولار، أو الإفراج بشكل سريع عن المواد الفاعلة من الجمارك، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الأدوية انخفضت بصورة كبيرة، وليست مماثلة للسابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية