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هل انتهت أزمة نقص الأدوية؟ نقابة الصيادلة ترد - أخبار كلمتك

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هل انتهت أزمة نقص الأدوية؟ نقابة الصيادلة ترد - أخبار كلمتك

هل انتهت أزمة نقص الأدوية؟ نقابة الصيادلة ترد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - أزمة الأدوية، قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، إن الأدوية أصبحت متوفرة بصورة كبيرة في الصيدليات، ولكن المشكلة تتمحور حول توفر بعض أنواع الأنسولين خلال الفترة الحالية.

مفهوم نقص الأدوية

وأشار إلى أن مفهوم نقص الأدوية بالنسبة للمواطن يختلف عن منظور نقص الأدوية للدولة، خاصة وأن الدواء قد يكون متوفرا في صورة بديل أو مثيل محلي ولكن الطبيب أو المريض يبحث غالبا عن المستورد.

السبب وراء نقص الأدوية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نقطة ومن أول السطر" تقديم رحاب فارس، أن النقص الموجود في بعض أنواع الأدوية سببه الرئيسي سوء التوزيع، وعدم عدالة التوزيع، واحتكار بعض الصيدليات أنواع معينة من الأدوية.

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هيئة الدواء: لا شكاوى من نقص الأدوية

حل مشكلة نقص الأدوية 

ولفت إلى أن الدولة عملت على حل مشكلة أزمة الأدوية من خلال توفير الدولار، أو الإفراج بشكل سريع عن المواد الفاعلة من الجمارك، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الأدوية انخفضت بصورة كبيرة، وليست مماثلة للسابق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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