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الحد المسموح للتحويل اللحظي في تطبيق الموبايل البنكي من بنك مصر - أخبار كلمتك

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الحد المسموح للتحويل اللحظي في تطبيق الموبايل البنكي من بنك مصر - أخبار كلمتك

الحد المسموح للتحويل اللحظي في تطبيق الموبايل البنكي من بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:07 مساءً - أعلن بنك مصر عن تفاصيل التحديث على تطبيق الموبايل البنكي BM Online باستخدام أحدث الخصائص البيومترية Finger print/ Face ID.

وأوضح البنك أنه بعد التحديث يمكن للعملاء تحويل الأموال لحظيا حتى  مليون ونصف جنيه يوميا وإنجاز كل معاملاتهم البنكية في أي وقت وأي مكان، وكشف بنك مصر أن خاصية الـ finger print متاحة لمستخدمي Android، وخاصية الـ Face ID متاحة لمستخدمي IOS. 

 

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

 

ومن جانب آخر تشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

 

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

 

  • أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
  • أدخل رقم بطاقتك البنكية
  • أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM
  • أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك
  • الموافقة على الشروط والأحكام
  • إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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