هدية عملية وعلى قد الميزانية، تعرف على أسعار الشوكولاتة في عيد الحب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 12:46 م 11/4/2024 12:46:27 PM

يحتفل المصريون في 4 نوفمبر من كل عام بـ «الفلانتين دي» أو عيد الحب المصري، وهو اليوم الذي اختاره الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين، إضافة إلى احتفال المصريين بعيد الحب العالمي الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام.

الشوكولاتة من أبرز هدايا عيد الحب

وتعد الشوكولاتة من أبرز هدايا عيد الحب «الفلانتين»، فهى هدية عملية وعلى «قد الميزانية»، إذ يكفي تقديم علبة تحتوي على قطعة واحدة من الشوكولاتة تعبيرًا عن التقدير والمشاعر.

أسعار شوكولاتة عيد الحب، كلمتك

أسعار الشوكولاتة في المحال التجارية خلال عيد الحب المصري

وعليه تستعرض «كلمتك» أسعار الشوكولاتة في المحال التجارية خلال عيد الحب المصري 2024؛ في السطور الأتية:

بلغ سعر شوكولاتة كادبوري ديري ميلك وزن 22 جرامًا نحو 9.5 جنيه.

بلغ سعر شوكولاتة جالكسي فلوتس وزن 45 جرامًا نحو 18 جنيهًا.

بلغ سعر شوكولاتة باونتي بجوز الهند وزن 57 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر شوكولاتة رافايلو جوز الهند وزن 30 جرامًا نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر شوكولاتة كورونا داطنة 55% استيفيا قطعة واحدة نحو 42.5 جنيه.

بلغ سعر شوكولاتة جالكسي بالبندق وزن 90 جرامًا نحو 54 جنيهًا.

بلغ سعر شوكولاتة ميني نستلة كيت كات وزن 110 جرامات نحو 82 جنيهًا.

بلغ سعر شوكولاتة كادبوري بالبندق وزن 22 جرامًا علبة تحتوي على 12 قطعة نحو 111 جنيهًا.

بلغ سعر شوكولاتة جالكسي 36 جرامًا علبة تحتوي على 5 قطع نحو 124 جنيهًا.

أسعار شوكولاتة عيد الحب، كلمتك

سعر الشوكولاتة في المحال التجارية خلال عيد الحب المصري

بلغ سعر شوكولاتة جلاكسي مينيتشرز الحليب وزن 117 جرامًا نحو 125 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة جالكسي فلوتس وزن 22.5 جرام علبة تحتوي على 12 قطعة نحو 125 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة كادبوري ديري ميلك ميني بالبندق وزن 168 جرامًا نحو 135 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة كوفرتينا كوكوس جوز هند مغطى بالشوكولاتة علبة 12 قطعة نحو 146 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة فيريرو روشيه علبة 8 قطع نحو 154 جنيهًا بلغ سعر شوكولاتة سنيكرز بالفول السوداني وزن 45 جرامًا علبة تحتوي على 5 قطع نحو 167 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة فريرو روشيه وزن 75 جرامًا نحو 6 قطع نحو 173 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة فيريرو روشيه رافايلو جوز هند وزن 150 جرامًا نحو 199 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 200 جرام نحو 229 جنيهًا.

أسعار شوكولاتة عيد الحب، كلمتك

أسعار الشوكولاتة في عيد الحب المصري

بلغ سعر شوكولاتة داكنة كورونا 35 جرًامًا علبة 12 قطعة نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر شوكولاتة كيت كات بالتوت 18 عبوة نحو 304 جنيهات.

بلغ سعر شوكولاتة فيريرو روشيه علبة 24 قطعة نحو 545 جنيهًا.

بلغ سعر شوكولاتة فريرو روشيه وزن 375 جرامًا نحو 604 جنيهات.

بلغ سعر علبة شوكولاتة جيليان على شكل صدف وزن 250 جرامًا نحو 605 جنيهات.

بلغ سعر شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 650 جرامًا نحو 645 جنيهًا.

أسعار شوكولاتة عيد الحب، كلمتك

سعر الشوكولاتة في عيد الحب المصري

بلغ سعر شوكولاتة كيت كات شانكي بالحليب وزن 46 جرامًا عدد 24 بار نحو 680 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة تويكس بالبسكويت 50 جرامًا علبة تحتوي على 25 قطعة نحو 740 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة كادبوري بالندق وزن 90 جرامًا علبة تحتوي على 12 قطعة نحو 815 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة مارس 51 جرامًا عبوة تحتوي على 24 قطعة نحو 887 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 900 جرام نحو 899 جنيهًا. بلغ سعر شوكولاتة جلاكسي فيوجن وزن 35 جرامًا علبة تحتوي على 20 قطعة نحو 1120 جنيهًا.

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