وزير التجارة الخارجية يلتقي مندوب شركة مارس لاستعراض استثمارات الشركة بالسوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة مارس، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في مصر، إلى جانب استعراض صادرات الشركة للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المقاصد التصنيعية والتصديرية بالمنطقة.

السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية المتميزة

وأشار إلى أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أنشطة شركة مارس إيجيبت في السوق المصري، والتي بدأت عام 2001 كموزع معتمد، حيث تم ضخ ما يزيد عن 200 مليون دولار عام 2005 لإنشاء أول مصنع للشركة في مصر في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

ومن جانبه أكد أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة مارس حرص الشركة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن شركة مارس تستثمر ما يزيد عن ٢٨٠ مليون دولار خلال الأعوام من 2023 - 2025 لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر حيث تهدف هذه الخطوط إلى توطين تصنيع منتجات الشركة لعدد من علاماتها التجارية.

وأضاف «رحيمي» أن نسبة صادرات الشركة تبلغ حاليا أكثر من 70% من حجم الإنتاج البالغ ٢٥ مليون طن سنويًا، ويتم التصدير لأكثر من 32 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا وتستهدف الشركة زيادة نسبة التصدير لتصبح 93% من إجمالي حجم الإنتاج المتوقع أن يزيد إلى ٦٥ مليون طن بعد الخطوط الجديدة مع زيادة عدد الأسواق لأكثر من 40 سوق في أوروبا وآسيا وأفريقيا والدول العربية مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي للشركة تبلغ حاليا 60% وتوفر أكثر من 500 فرصة عمل.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و شمس عويس مدير العلاقات الحكومية لمصر وشمال أفريقيا ودول المشرق العربي بشركة مارس.

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