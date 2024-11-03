مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

الأزهر ينعي شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:49 صباحاً - قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: “بالرغم من التوترات الجيوسياسية والتصعيد المستمر في المنطقة، إلا أن الأسواق الخليجية استطاعت تحقيق مكاسب على مستوى تداولات الأسبوع ولكن في بعض الأسواق خسائر على مستوى الشهر وأن هذا الأسبوع كان نهاية تداولات أسبوع ونهايه تداولات شهر أكتوبر”.


البداية من المملكة العربية السعودية


وأغلقت المؤشرات السعودية تعاملات الخميس على مكاسب جماعية  ليحافظ المؤشر السعودي على مستوى الـ 12 ألف نقطة بدعم  من عدة قطاعات في مقدمتها السلع الرأسمالية، وارتفع المؤشر السعودي بنهاية التداولات ليغلق عند مستوى 12022 نقطة.


 وخلال أسبوع ارتفع المؤشر بأكثر من 1% في أول مكاسب مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من الخسارة في ثاني مكاسب أسبوعية في أكتوبر 
وبالنسبة للأداء الشهري.


وسجل المؤشر أول خسارة شهرية في 5 أشهر، بنحو 1.6% في اول خسارة شهرية بعد 4 أشهر من المكاسب المتتالية.


وارتفعت السيولة بالسوق السعودي لمستوى تتجاوز 6.5 مليار ريال مقابل 6 مليارات ريال بنهاية تداولات الأربعاء، ونالت الخسائر من عدة قطاعات منها البنوك بأكثر من 0.5%  والمواد الأساسية بنسبة 0.25% والطاقة بنسبة 0.20% فيما اتجهت المكاسب لقطاع الأدوية والسلع الرأسمالية بأكثر من 2%.


وأغلقت البورصات الخليجية الرئيسية على مكاسب في جلسة نهاية الأسبوع بدعم من نتائج الشركات وتحسن أسعار النفط بالإضافة إلى ازدياد آمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.


وفي قطر 


ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6% في جلسة الخميس بدعم من مكاسب سهمي بنك قطر الوطني والملاحة بنسبة 0.8% و3.3% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.2% ليغلق فوق مستويات 10500 نقطة في حين تراجع  علي مدار الشهر بنسبة 0.8% في أكتوبر ليتكبد أول خسارة شهرية منذ مايو الماضي.


وفي بورصة الكويت


ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.7% في جلسة الخميس مسجلًا أعلى إغلاق يومي له في شهر.
وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 2.8% مسجلًا أعلى مكاسب أسبوعية في 10 أشهر، وعلي مدار الشهر ظل متراجعًا بنسبة 0.5% في أكتوبر ليتكبد ثالث خسارة شهرية على التوالي.


وفي أسواق الإمارات


ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7% في جلسة الجمعة مسجلًا أعلى إغلاق يومي له في 10 سنوات وسط ارتفاع جماعي للقياديات وعلى مدار الأسبوع.


ارتفع مؤشر دبي بنسبة 3.2% ليحقق أعلى مكاسب أسبوعية في 13 شهرًا كما ارتفع بنسبة 1.9% في أكتوبر مسجلًا خامس مكاسب شهرية على التوالي.


كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في جلسة الجمعة بدعم من مكاسب سهمي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري بنسبة 2% و3% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.6% ليحقق أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.


أما على مدار الشهر  ظل متراجعًا بنسبة 1% في أكتوبر ليتكبد أكبر خسارة شهرية في 5 أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق