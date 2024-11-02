احذر التسوق خلال موسم الجمعة البيضاء دون اتباع هذه النصائح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - يقوم العديد من المستخدمين فى مصر حاليا بالبحث عبر المواقع الإلكترونية على الإنترنت عن أفضل العروض الخاصة خلال موسم الجمعة البيضاء لكن فى الوقت نفسه لايدركون كيفية التسوق الآمن، ولذلك نقدم خلال السطور نصائح للتسوق بأمان خلال موسم الجمعة البيضاء.

نصائح لموسم الجمعة البيضاء

لاغتنام أفضل ما تقدمه عروض الجمعة البيضاء هذا العام بأمان، يجب اتباع إجراءات السلامة التالية

- لا تثق بأي روابط أو مرفقات تتلقاها عبر بريدك الإلكتروني، وتحقق جيدًا من هوية مرسلها قبل فتح أي منها.

- تحقق جيدًا من صحة مواقع المتاجر الإلكترونية التي تزورها قبل ملء أي معلومات شخصية عليها. اسأل نفسك: هل الرابط الخاص بالموقع صحيح؟ وهل هناك أي أخطاء إملائية أو أخطاء في التصميم؟

- استخدم حل حماية موثوقًا لتحمي جميع الأجهزة التي تستخدمها للتسوق عبر الإنترنت الذي يحمي مستخدميه من مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت.

-إذا كنت ترغب في شراء منتج من شركة غير معروفة، اقرأ مراجعات المنتج قبل اتخاذ أي قرار.

احذر الوقوع ضحية للاحتيال

- حتى إن اتخذت أكبر قدر من الحيطة، قد لا تعرف عن وقوعك ضحية للاحتيال قبل أن ترى كشف حسابك المصرفي أو كشف بطاقتك الائتمانية. لذلك، لا تنتظر حتى تصل هذه الكشوفات إلى صندوق بريدك إذا كنت تحصل عليها ورقيًا، بل احصل عليها فورًا عبر الإنترنت وتأكد من شرعية جميع الرسوم التي خُصمت منك.

-إذا تبين أن أحدها غير مشروع، فاتصل مباشرة بمصرفك أو شركة بطاقة ائتمانك لإصلاح المشكلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.