رئيس شعبة الثروة الداجنة: منتجو البيض بيعلوا ويخفضوا السعر على مزاجهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:58 مساءً - شهدت أسعار البيض البلدي تراجعًا كبيرًا في المزارع يصل لنحو 30 جنيهًا في الكرتونة، إذ تتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بعد الانخفاض في المزرعة أي جملة من 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، فما هي أسباب انخفاض سعر البيض البلدي رغم ثبات أسعار الأحمر والأبيض؟

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

منتجو البيض بيعلوا ويخفضوا السعر على مزاجهم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن منتجي البيض ليس لديهم معايير محددة او ضوابط لتحديد سعر البيض، مضيفًا: «منتجي البيض بيعلوا ويخفضوا السعر على مزاجهم وليس بحساب التكلفة الفعلية وهذا خلل جسيم في المنظومة»، لذلك نجد أن أسعار البيض الأحمر والأبيض لم تنخفض خلال الفترة الحالية.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، كلمتك

30 جنيهًا انخفاضًا في سعر البيض البلدي يعد تراجعًا كبيرًا

وأضاف «السيد» لـ «كلمتك» أن خفض أسعار البيض البلدي ينحو 30 جنيهًا في الكرتونة يعد تراجعًا كبيرًا، يثبت أن القائمين على منظومة البيض يخفضون أسعاره ويرفعونها دون معيار.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسباب انخفاض سعر البيض البلدي في المزارع

ويرى «السيد» أن السبب في خفض أسعار البيض البلدي في المزارع؛ قد يرجع إلى تخوف منتجي البيض البلدي من تكدسه وعدم بيعه؛ مع دخول فصل الشتاء، خاصة وأن هناك تخوف من منتجي الدواجن من تقلب الأسعار في فصل الشتاء وزيادة التكلفة الفعلية، وعليه يقل الإقبال على شراء على بيض التفريخ.

وتابع: لذلك اضطر منتجي البيض إلى طرحه في الأسواق، وتخفيض سعرها لضمان بيعه سريعًا، لذلك زاد المعروض من البيض البلدي في الأسواق.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار البيض في بورصة الدواجن ومحال الجملة ونصف جملة، فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم ما بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 133 جنيهًا إلى 136 جنيهًا.

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