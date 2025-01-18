مصر والسنغال تبحثان قضية الأمن المائى وإنشاء خط ملاحي بين البلدين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:20 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ياسين فال، وزيرة التكامل الإفريقي والشئون الخارجية السنغالية، بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين.

اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربطها بالسنغال

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى قدم التهنئة لنظيرته السنغالية على فوز الحكومة وحزبها الحاكم بالأغلبية البرلمانية.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربطها بالسنغال، وبتوافق رؤى البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مثمنا التنسيق القائم بين وفدى البلدين في المحافل الإقليمية والدولية لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن هذا العام سيشهد احتفال البلدين بمرور ٦٥ عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية، حيث كانت مصر أول دولة بعد فرنسا تعترف باستقلال السنغال عام ١٩٦٠، منوهًا إلى أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، وأن يكون دافعًا لتعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة واستشراف آفاق جديدة للتعاون.

تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين بحثا تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وقيام الشركات المصرية بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات بناء المدن الجديدة، والتشييد، ومشروعات شبكات الري واستصلاح الأراضي، وبناء المصانع وتوطين بعض الصناعات، فضلا عن التعاون في قطاع البترول والغاز والمعادن، والصناعات المرتبطة بها مثل البتروكيماويات.

التطورات فى غزة وسوريا وليبيا

كما ناقش الوزيران إنشاء وتأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بجوار ميناء "ندايان" وتوسعة ميناء داكار لتحويله لمركز لوجيستي، وإنشاء خط ملاحي بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري ونقل البضائع.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، والمستجدات في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات فى الصومال والسودان، وقضية الأمن المائي المصري.

وتناول الوزيران أيضا التطورات فى غزة وسوريا وليبيا، وناقشا سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك والتكامل الإقليمي، إلى جانب الملفات ذات الصلة بعمل الاتحاد الإفريقي.

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