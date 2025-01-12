صحيفة عبرية: الاحتلال يعتزم الخروج من غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:15 مساءً - قالت صحيفة "هآرتس": إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن موافقته على خطط إخلاء قطاع غزة، في إطار التقدم في مفاوضات اتفاق الهدنة والرهائن.

الاحتلال الإسرائيلي يقر خططا للانسحاب من غزة



وقالت الصحيفة: إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي وافق على خطط لإخلاء سريع لأجزاء كبيرة من قطاع غزة.

وبينت الصحيفة أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي درس عدة خيارات لإخلاء القوات، بما في ذلك ممر نتساريم الذي يقسم القطاع إلى قسمين.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق أن وفدا برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع ورونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي شين بيت، سيسافر إلى قطر لمواصلة المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد التقى قبل الإعلان مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وأفاد موقع "واينت" نقلا عن مصادر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن هناك المزيد من التقدم في المفاوضات من أجل صفقة الرهائن وأن رئيس الموساد قد يغادر إلى قطر قريبًا.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 90% من تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس تم الانتهاء منها، نقلًا عن مصادر سياسية.

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