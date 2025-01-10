تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:35 مساءً - انتشر فى إيران خلال الساعات الماضية، تسجيل مسرب لقيادي بالحرس الثوري يكشف خفايا خيانة الروس للإيرانيين وبشار الأسد، تمهيدا لإسقاط نظامه وتسهيل مهمة الاحتلال الإسرائيلي.

تسجيل القيادي بالحرس الثوري العميد بهروز إثباتي

التسجيل الصوتي المنسوب للقيادي في الحرس الثوري الإيراني العميد بهروز إثباتي، حمل تصريحات أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، لما تضمنه من تخلي روسيا عن بشار الأسد والتخبط فى الإدارة السورية وتفشي الفساد والرشوة داخل الأجهزة السيادية، إضافة إلى دور خفى للسيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع.

وقال إثباتي، وهو أحد قادة الحرس الثوري في سورية وقائد مقر "العالم الافتراضي" للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وفق التسجيل الذي نشره موقع تابناك الإيراني المحافظ: إن طهران تلقت "هزيمة سيئة" في دمشق، متهمًا روسيا بـ"الخيانة"



وتابع القيادي في الحرس الثوري الإيراني، أن جبهة المقاومة "لم تهزم خلافًا لما يروجه العدو وهي قوية"، مشيرًا إلى تصاعد العمليات في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة وإطلاق الصواريخ من القطاع وتدمير الدبابات الإسرائيلية وقتل المزيد من العسكريين الإسرائيليين.

وبشأن التهديدات الإيرانية بالرد على هجوم إسرائيلي على إيران في 26 أكتوبر الماضي، قال إن "الظروف الحالية لا تستوعب عملية الوعد الصادق 3"، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتقمت لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

اتهام روسيا بالخيانة والتسبب في انهيار سوريا

وأضاف العميد بهروز إثباتي، أن روسيا "كانت أحد أسباب انهيار سوريا"، قائلًا إنه بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 "كان الروس يعملون في سوريا لأجل مصالح الكيان الصهيوني"، وزاد أنه "عندما أراد الاحتلال استهداف مقرنا "الصادق" الأمني، عطلت موسكو راداراتها لتمكين الاحتلال من قصف المقر"، ومشيرًا إلى أنه كان في المزة بدمشق خلال قصف المقر الذي أدى إلى مقتل ثمانية من قادة وضباط إيرانيين.

واستطرد القيادي فى الحرس الثوري، أن القوات الروسية فعلت الشيء نفسه خلال عملية اغتيال العميد رضى موسوي، مسؤول الملف السوري في فيلق القدس الإيراني، لافتا إلى أن "أكبر خيانة لهم كانت في استشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي" خلال استهداف المبنى القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق في مطلع إبريل 2024. وأكد القيادي العسكري الإيراني أن روسيا كانت تسعى "دوما إلى إخراج إيران من سوريا".



كاشفا، أن السلاح الجوي الروسي وبدلًا من قصف مقرات هيئة تحرير الشام كان يقصف البيوت والصحراء، ولفت إلى أن القوات الروسية رفضت تزويد القوات الإيرانية بـ"ألف قطعة أسلحة كلاشنكوف، أي 30 ألف طلقة" لإيقاف تقدم المعارضة في حمص وحماة وللاحتفاظ بمحور المصياف قبل أيام من سقوط دمشق.

العميد إثباتي يكشف عن منع نقل أسلحة إيرانية للأسد

ولفت العميد بالحرس الثوري، أنه بعد محاصرة حمص توجهت طائرة إيرانية محملة بالسلاح إلى سورية تخطت الأجواء العراقية ودخلت الحدود السورية و"لم يسمحوا لها وعادت".

ولم يسمّ إثباتي الجهة التي منعت الطائرة الإيرانية من دخول سورية. وأكد إثباتي أن سقوط النظام البعثي السوري "لم يكن شيئًا عجيبًا بالنسبة لنا"، مشيرًا إلى أنهم قدموا نصائح كثيرة لرئيسه بشار الأسد وقادة جيش النظام السوري حذرتهم من احتمال انهيار الدولة وضرورة القيام بـ"الإصلاحات"، ولافتًا إلى "غفلة كبيرة" بعد هزيمة "داعش"، وأكد أن أوضاع سورية خلال العامين الأخيرين "تدهورت كثيرًا"، مشيرًا إلى انعدام الخدمات الأساسية والكهرباء وغيرها.

ولفت القيادي بالحرس الثوري، إلى تفش واسع للرشوة والفساد في أركان النظام السوري، وهو ما ساهم بشكل كبير في الانهيار الاقتصادي، موضحا أن قادة الجيش وماهر الأسد شقيق بشار، كانوا يتقاضون رشوة، قائلا إنهم حاولوا ذات مرة الارتشاء من قائد عسكري إيراني، قام بإبلاغ استخبارات الجيش بذلك "لكن مسؤول الاستخبارات كان قد تقاضى الرشوة ولم يقم بتوبيخ ذلك الشخص".

ابتعاد النظام السوري عن إيران بنصيحة أسماء الأسد

وتطرق إلى ابتعاد النظام السوري عن إيران، مشيرًا في السياق إلى رفضه -الأسد- أن يستقبل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في إبريل 2023 بطريقة لائقة ورفع الأعلام الإيرانية، ما دفع الحرس الثوري في سورية إلى أن يتولى مراسم الاستقبال، بينما استقبل الأسد السابق وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، حيث تم رفع الأعلام الإماراتية من المطار إلى القصر الرئاسي.

وتابع العميد المنسوب له التسجيل، أن أسماء الأسد زوجة بشار كانت تريد أن يستبدل الأسد الدول العربية بإيران في سورية، حيث تلقى وعودًا منها مقابل تحجيم الدور الإيراني، "وهو ما فعله، حيث مارس بشار وحكومته خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أكبر ضغوط على الإيرانيين، إذ تم طرد أكثر من 80% من أسر الإيرانيين العاملين في السفارة والمهندسين والمعلمين من البيوت التي كانوا يسكنونها".

وختم، إن قادة عسكريين إيرانيين طالبوا في لقاء مع بشار الأسد في الأيام الأخيرة قبل سقوط نظامه بأن يتواصل مع الروس لتأمين نقل مقاتلي الحشد الشعبي إلى سوريا بسبب التهديدات الإسرائيلية، "لكن الأسد رد بالقول: أنتم بأنفسكم تواصلوا مع الروس".

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