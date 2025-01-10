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سرايا القدس تقنص جنديا تابعا لجيش الاحتلال في غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:35 مساءً - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن مقاتليها نفذوا عملية قنص استهدفت جنديا بجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس،  عن تنفيذ عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من "تفجير عبوتين مضادتين للدروع من نوع ثاقب في آلية عسكرية صهيونية قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى".

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وأظهرت اللقطات لحظة تجهيز العبوات وزرعها ومكانها، بالإضافة إلى رصد الآليات قبل وصولها إلى منطقة التفجير.ووثق الفيديو مشاهد تظهر "تموضع الآلية المستهدفة في حقل العبوات" المعد من قبل مقاتلي "السرايا"، ولحظة التفجير.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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