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هجوم سيبراني يستهدف الخزانة الأمريكية والوزارة تستنجد بالكونجرس - أخبار كلمتك

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هجوم سيبراني يستهدف الخزانة الأمريكية والوزارة تستنجد بالكونجرس - أخبار كلمتك

هجوم سيبراني يستهدف الخزانة الأمريكية والوزارة تستنجد بالكونجرس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:00 صباحاً - شن هاكرز هجومًا سيبرانيًّا على الأنظمة الإلكترونية لـوزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجومًا سيبرانيًّا على الأنظمة الإلكترونية  لوزارة الخزانة الأمريكية.

هجوم سيبراني على وزارة الخزانة الأمريكية

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على رسالة من وزارة الخزانة إلى الكونجرس الأمريكي، جاء فيها أن شركة BeyondTrust المتعاقدة مع الوزارة أبلغتها باختراق هاكرز لبعض الأنظمة التابعة للوزارة ووصولهم إلى وثائق معينة.

ويشار في الرسالة إلى أنه بعد الاختراق تم فصل المنظومة الالكترونية المتضررة عن الشبكة العامة. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهاكرز لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أنظمة الخزانة في الوقت الراهن.

وتتعاون وزارة الخزانة مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في التحقيق في الحادث.

هجمات سيبرانية على مواقع البنية التحتية الأمريكية

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت الصين في الفترة الأخيرة بشن هجمات سيبرانية على مواقع البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك اعتراض مكالمات هاتفية لبعض الساسة الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الهجمات نفذت من قبل جماعة Salt Typhoon للهاكرز، التي يزعم أنها على صلة بالحكومة الصينية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين نفت باستمرار صحة الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية على المؤسسات والشركات الأمريكية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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