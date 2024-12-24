الاحتلال الإسرائيلي يفجر روبوت مفخخ بجوار مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتفجير روبوت مفخخ بجوار مستشفى العودة شمال قطاع غزة ما أدى إلي تضرر مرافق المستشفى.

إطلاق النار على مستشفى كمال عدوان

وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف في محيطه.

مدير "كمال عدوان": الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر 5 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل بجباليا شمال غزة

شهداء فلسطين اليوم

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الهجوم، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. وطالب المكتب بالضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار، ووقف سياسة التجويع التي تستهدف المدنيين.

وأكدت مصادر محلية أن العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية يستمر بلا هوادة، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من أعداد الضحايا.

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