الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية وبيان طلابي هام صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية وبيان طلابي هام صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج - أخبار كلمتك

هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

بعد أحداث مواجهة شباب بلوزداد، لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة للجماهير في مباراة المصري - أخبار كلمتك

بعد أحداث مواجهة شباب بلوزداد، لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة للجماهير في مباراة المصري - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" - أخبار كلمتك

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الشرع يجري محادثات مع وزير الخارجية الأردني في دمشق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الشرع يجري محادثات مع وزير الخارجية الأردني في دمشق - أخبار كلمتك

الشرع يجري محادثات مع وزير الخارجية الأردني في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - أجرى القائد العام للإدارة السورية الجديدة  أحمد الشرع محادثات موسعة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق اليوم الاثنين.

الشرع يجري محادثات مع الصفدي في دمشق

c9952611eb.jpg


 الصفدي أول وزير خارجية عربي يلتقي الشرع في سوريا وعددًا من المسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة.

ff1ab395cd.jpg


وصباح اليوم، أعلنت وزارة  الخارجية الأردنية أن الوزير أيمن الصفدي سيزور دمشق اليوم ويلتقي القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وعددًا من المسئولين في الحكومة المؤقتة.

6bd5c7cb25.jpg


وفي 20 ديسمبر الجاري، كان وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية أفاد بأن 7250 سوريًّا عادوا عبر  الحدود الأردنية إلى بلدهم من خلال معبر جابر- نصيب الحدودي منذ سقوط نظام بشار الأسد.

d45dbc0eae.jpg

وأوضح أن غالبية العائدين هم من غير المصنفين لاجئين.

وتقول الأردن إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011،  وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.

واعتبر وزير الداخلية الأردني في التاسع من الشهر الحالي أن الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام الأسد".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مرسوم أميري بتعديل قانون الجنسية الكويتية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق