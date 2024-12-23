الشرع يجري محادثات مع وزير الخارجية الأردني في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - أجرى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع محادثات موسعة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق اليوم الاثنين.

الشرع يجري محادثات مع الصفدي في دمشق



الصفدي أول وزير خارجية عربي يلتقي الشرع في سوريا وعددًا من المسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة.



وصباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزير أيمن الصفدي سيزور دمشق اليوم ويلتقي القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وعددًا من المسئولين في الحكومة المؤقتة.



وفي 20 ديسمبر الجاري، كان وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية أفاد بأن 7250 سوريًّا عادوا عبر الحدود الأردنية إلى بلدهم من خلال معبر جابر- نصيب الحدودي منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وأوضح أن غالبية العائدين هم من غير المصنفين لاجئين.

وتقول الأردن إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.

واعتبر وزير الداخلية الأردني في التاسع من الشهر الحالي أن الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام الأسد".

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