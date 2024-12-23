الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية وبيان طلابي هام صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية وبيان طلابي هام صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج - أخبار كلمتك

هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

بعد أحداث مواجهة شباب بلوزداد، لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة للجماهير في مباراة المصري - أخبار كلمتك

بعد أحداث مواجهة شباب بلوزداد، لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة للجماهير في مباراة المصري - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" - أخبار كلمتك

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

باكستان تؤجل جلسة النطق بالحكم على عمران خان وزوجته - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
باكستان تؤجل جلسة النطق بالحكم على عمران خان وزوجته - أخبار كلمتك

باكستان تؤجل جلسة النطق بالحكم على عمران خان وزوجته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - قررت محكمة باكستانية اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم على رئيس الوزراء السابق  عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية فساد تلاحقهما.

باكستان تؤجل جلسة النطق بالحكم على عمران خان وزوجته


وتم توجيه الاتهامات إلى عمران وزوجته بشرى في قضية الفساد المتعلقة بصندوق القادر" بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني في 27 فبراير بعد وقت قصير من الانتخابات العامة.

وتدعي لائحة الاتهام في القضية أن عمران خان وزوجته بشرى بيبي "حصلا على مليارات الروبيات ومساحات شاسعة من الأراضي من شركة "بهريا تاون" المحدودة مقابل تقنين 50 مليار روبية تم تحديدها وإعادتها إلى البلاد من جانب المملكة المتحدة خلال الحكومة السابقة لحزب حركة إنصاف الباكستانية".

 

وكانت المحكمة حجزت جلسة النطق بالحكم في 18 ديسمبر قائلة إنها ستعلنه اليوم الاثنين وفقًا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكسانية.

لكن القاضي ناصر جاويد رانا قال أثناء رئاسته جلسة الاستماع اليوم إنه "لن يتم الإعلان عن الحكم اليوم فالعطلات الشتوية قادمة وهناك أيضًا دورة في المحكمة العليا".

 قضايا عمران خان 

ورسميا من المقرر أن تبدأ المحكمة  في باكستان عطلتها الشتوية اعتبارا من غد حتى الأول من يناير.

ومنذ سجن خان العام الماضي على خلفية عدة قضايا أصبحت علاقة حزبه بالحكومة وكذلك بمؤسسة الدولة متوترة للغاية، فقد نظم حزب حركة إنصاف الباكستانية عدة احتجاجات على مدار العام الماضي وتصاعد معظمها إلى أعمال عنف بعد مواجهة القمع من جانب الدولة.

ويقبع خان في السجن منذ عام 2023 عندما ألقي القبض عليه بعد الحكم عليه في قضية فساد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق