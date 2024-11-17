إسرائيل تبدأ خطة التخلص من نتنياهو، وضابط كبير متورط بإلقاء قنابل على منزله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - منزل نتنياهو، تصدر منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قام مجهولون بإلقاء قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار مخاوف وجدلًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي، وأكد البعض أن إسرائيل بدأت بالفعل خطة التخلص من نتنياهو.

تصعيد خطير باستهداف منزل نتنياهو في تل أبيب

ووصفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي استهداف منزل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في قيساريا بتل أبيب، أنه "تصعيد خطير"، حيث بثت العملية الذعر في الداخل الإسرائيلي، فاستهداف منزل نتنياهو، برغم تأمينه، يمكن الوصول إليه بسهولة.

كما كشف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطورات مثيرة في حكاية إلقاء قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو في قيساريا، مؤكدين أن شرطة الاحتلال اعتقلت 3 أشخاص للاشتباه في إلقائهم القنبلتين.

ووصف النشطاء اليهود خبر إلقاء القنبلتين على منزل نتنياهو بأنه "غير عادي"، مؤكدين أن أحد المشتبه فيها الثلاثة، التي ألقت شرطة الاحتلال القبض عليهم، أحدهم ضابط كبير في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، ومُنع المعتقلون الثلاثة من لقاء محامين.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن "الجيش الإسرائيلي يفرض حظر النشر على قضية إطلاق قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو في قيساريا، الليلة الماضية، وأحد المعتقلين هو ضابط كبير في قوات الاحتياط، وتم منع المعتقلين الثلاثة من لقاء محامين.

وأكد المتحدث باسم الشاباك أن "نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا متواجدين في المنزل وقت وقوع الحادث.

تورط ضابط كبير بإلقاء القنابل على منزل نتنياهو

وعلق الصحفي الإسرائيلي، عميت سيجال على استهداف منزل نتنياهو قائلًا: "أحد المعتقلين في قضية استهداف منزل نتنياهو، بقنابل مضيئة هو ضابط كبير في قوات الاحتياط وجرى فرض حظر نشر على أسماء المعتقلين ومنعهم من لقاء المحامي."

وقالت عضوة حركة ناطوري كارتا اليهودية روزان قباص: "توثيق القنابل الضوئية التي ألقيت مساء أمس على منزل نتنياهو والحريق الذي اندلع بعدها مباشرة. الجنون المطلق! انفجرت القنبلة بالقرب من أحد حراس الأمن."

إلقاء القنابل الضوئية على منزل نتنياهو، كلمتك

أما البلوجر الإسرائيلي موشي فكان له رأي آخر، حيث قال: "لا يستبعد أن من دبر إطلاق القنابل الضوئية على منزل نتنياهو، يا سموتريتش يا بن غفير.. تهديد من أجل منع أي صفقة تنهي الحرب"

ووصف بعض النشطاء استهداف منزل نتنياهو بالقنابل بأنه "تصعيد خطير"، قائلين: "إطلاق قنابل مضيئة على منزل نتنياهو على الرغم من أن القنابل لم تُسبب أي أضرار في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا، إلا أن الشاباك يحقق في "الحادث الخطير" بعد اعتقال ثلاثة أشخاص. وزير العدل ليفين يقول إن ذلك جزء من محاولة "انقلاب عنيف".

إسرائيل بدأت خطة التخلص من نتنياهو

وقال البلوجر سالم ربيح "اختراق أمني كبير داخل كيان الاحتلال من خلال إلقاء قنبلتين مضيئتين على منزل مجرم الحرب "نتنياهو" وسببت حريق داخل المنزل. لم يعرف من ألقاها".

البلوجر العراقية بتول محمد البصراوي "نتنياهو حتى في بيته لا يمكنه أن يعيش بأمان، وقد ينهي الصهاينة حياته، وهذا ما توقعه الشيخ الأمين العام لحزب الله أمين قاسم وقد تحقق البارحة كلامه بعد استهداف بيت نتنياهو على يد اسرائيليين"

استهداف منزل نتنياهو بقنابل ضوئية، كلمتك

وعلق الباحث والكاتب السياسي اللبناني في الشؤون الإقليمية والدولية، جمال شعيب، فقال: " مشاهد توثق حادثة إلقاء قنبلتين مضيئتين على منزل "بنيامين نتنياهو" مثل ما قال سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم "يمكن الله يبعتلو شي إسرائيلي يقتلو".. شكلهم بدأوا ويريدون التخلص منه"

وقال الناشط الفلسطيني تامر أدهم: "إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق منزل نتنياهو في قيسارية، وسقوطهما في ساحة المنزل. الشرطة تشتبه في أن المعارضة الإسرائيلية تقف خلف الحادث.. إدانات واسعة في الاحتلال الإسرائيلي من المعارضة والائتلاف عقب إطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا. صنعوا قصة من لا شيء، أعضاء الائتلاف وصفوه بأنه شديد الخطورة ويعرض حياة نتنياهو للخطر، رغم أنه لم يكن في المنزل والجميع يعلم أنه لا ينام أصلًا هناك. نتنياهو يعشق الدراما".



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