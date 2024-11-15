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استشهاد أسيرين بسجون الاحتلال بينهما قيادي بحماس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - استشهد أسيران فلسطينيان في سجون الاحتلال، أحدهما القيادي في حركة حماس سميح عليوي من نابلس، والثاني أنور شعبان محمد اسليم من غزة.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير -اليوم الجمعة- إن الشهيد عليوي (61 عاما)، واستنادا إلى المعطيات التي توفرت، قد استشهد في السادس من الشهر الجاري وذلك بعد 6 أيام على نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه علما أنه كان محتجزا قبل سجن الرملة في سجن النقب، ولم تُعلن إدارة السجون عن استشهاده رغم أنها ملزمة بذلك، أما الشهيد أنور اسليم فقد ارتقى أمس الخميس خلال عملية نقله من سجن النقب إلى مستشفى سوروكا، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

وأوضحت الهيئة والنادي -في بيان مشترك- أن الأسير عليوي معتقل إداريا منذ 21 أكتوبر 2023، واستنادا إلى زيارة أجراها محامي هيئة الأسرى له في تاريخ 21 أغسطس 2024 في سجن النقب، فقد ذكر أنه يُعاني قبل اعتقاله من مشاكل صحية نتيجة إصابته بورم حميد في الأمعاء قبل سنوات، أما الأسير أنور اسليم من غزة فهو معتقل منذ الثامن من ديسمبر 2023، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله بحسب عائلته.

وفي تفاصيل الزيارة التي أجريت للأسير عليوي في شهر أغسطس المنصرم، فقد ذكر للمحامي أنه كان "يُعاني أوضاعا صحية صعبة قبل اعتقاله، وقد خضع لعمليات جراحية، خلالها تم استئصال جزء من أمعائه جراء إصابته بورم حميد في حينه، وكان من المفترض أن يجري عملية جديدة في شهر ديسمبر 2023، إلا أنها لم تتم بسبب اعتقاله، فتفاقم وضعه الصحي".

وتؤكد هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الأسيرين تعرضا لجريمة ممنهجة، كما الشهداء الأسرى كافة، من خلال سياسة القتل البطيء، والتصفية التي تنتهجها منظومة السجون الإسرائيلية.

يذكر أن الأسير عليوي أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات، وقد بدأت رحلة اعتقالاته منذ عام 1988، وهو متزوج وأب لـ9 من الأبناء، كذلك الأسير اسليم فهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

وأشارت المؤسستان إلى أنه باستشهاد الأسيرين، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع إلى 280، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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