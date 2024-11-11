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مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين في معارك غزة ولبنان - أخبار كلمتك

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مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين في معارك غزة ولبنان - أخبار كلمتك

مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين في معارك غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين في معارك غزة ولبنان.

وقالت شبكة «العربية»: "مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في معارك جنوبي لبنان، كذلك قتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين في معارك غزة".

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.

إصابات جراء سقوط صواريخ بالجليل

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص أصيبوا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على منطقة كرمئيل. 

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابات في موقعين وأضرار في الممتلكات جراء سقوط صواريخ وشظايا في منطقة الجليل.

رشقة صاروخية من حزب الله على الجليل 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم رصد 50 صاروخا أطلقت نحو الجليل تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مواقع مختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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