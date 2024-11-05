رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: القضايا الداخلية همّ الناخب الأمريكي في الوقت الحالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - الانتخابات الأمريكية 2024، قال تشارلز ويلسون، رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، إن هناك قضايا لها أولوية بالنسبة للأمريكيين عن قضايا أخرى، ولكن لا يعتقد أن الحروب التي تحدث في الخارج تؤثر على الناخبين الأمريكيين، حيث لا يحبون الحروب، ولا يحبون قتل أي أبرياء من النساء أو الأطفال.

إحلال السلام والأمن في العالم

وأضاف "ويلسون"، خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الأمريكي لا يرغب في رؤية هذا القتل، ولكن يرغبون في إحلال السلام والاستقرار والأمن في العالم أجمع، بالتالي من الأهمية وضع بما يحدث من قضايا خارجية، وهو ما ركز عليه المرشحين الرئاسيين من أجل جلب الحلول لهذه النزاعات الخارجية.

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أولويات هاريس

وأشار إلى أن كل هذه القضايا مهمة، فالشعب الأمريكي لا يرغب في رؤية الحروب أو قتل الأبرياء، وما يحدث خلال الأشهر والسنوات الماضية أن إدارة بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس معا أوضحا أهمية هذه القضايا، ولكن بغض النظر عن ذلك، القضايا الداخلية هي الأكثر أهمية وأولوية فوق أي قضايا أخرى، وهي همّ الناخب الأمريكي في الوقت الحالي.

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