الانتخابات الأمريكية، وضع سياج أمني حول الكونجرس تحسبًا لاندلاع اضطرابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - في ظل التوترات المرتبطة بيوم الانتخابات، تم تركيب سياج أمني حول الكونجرس الأمريكي تحسبًا لأي اضطرابات محتملة بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي هذا السياق، أعلنت شرطة الكونجرس أنها اعتقلت رجلًا كان بحوزته شعلة ومسدس طلقات مضيئة بالقرب من مبنى الكونجرس.

من جهته، صرّح سكرتير ولاية جورجيا أن التهديدات الزائفة بوجود قنابل في بعض مراكز الاقتراع داخل الولاية قد تبيّن أن مصدرها كان من روسيا، مما يزيد من المخاوف بشأن التدخلات الخارجية وتأثيرها على سير العملية الانتخابية بأمان.

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