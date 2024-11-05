بعد تصريحات مقلقة من حملة ترامب، تكثيف أمني حول البيت الأبيض ومنزل هاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ولاية فلوريدا: «إنه منذ 3 ساعات ونصف، نتابع تتدفق المواطنين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة أنحاء ولاية فلوريدا».

حضور الشباب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «على الأقل في المركز الانتخابي الذي أقف أمامه الآن، فإن الإقبال ضعيف منذ ساعات الصباح، لكن معظم الفئات التي جاءت منذ ساعات الصباح الباكر، هم من كبار السن والمتقاعدين، مما يشي بأنه ربما تشهد الساعات المقبلة حضور أكبر لشريحة الشباب، خاصة وأنه لا زلنا في ساعات الصباح الباكر وكثير من الأمريكيين في وظائفهم وأعمالهم».

زيادة الإقبال على الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتابع مراسل القناة من ولاية فلوريدا: «أتوقع بعد ساعات الظهر أن تزيد عملية الإقبال على مراكز الاقتراع، وجرى تكثيف أمني بمحيط البيت الأبيض ومنزل هاريس».

وأوضح أنه تم رصد عدد من التصريحات المقلقة من ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، أبرزها من أحد المتحدثين باسم حملة ترامب في مدينة بالم بيتش، ورد فيها أنه في حال تم التأخير عن إعلان النتائج الأولية، بعد 3 ساعات من انتهاء عملية التصويت، قد يعطيهم ذلك مؤشرًا على أنه هناك عبث في نتائج الانتخابات، وهو تصريح مقلق لا سيما وأنه يشكك بنتائج الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت من الأساس.

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