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23 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر - أخبار كلمتك

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23 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر - أخبار كلمتك

23 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 23 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم شمالي القطاع.

وزارة الصحة بغزة تناشد لإرسال الوفود الطبية لشمال القطاع

ومن جانبها، ناشدت وزارة الصحة في غزة المنظمات الدولية ضرورة إرسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمالي غزة.

حصار إسرائيلي على قطاع غزة 

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وفرض حصار خانق على القطاع يمنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. 

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صحيفة إسرائيلية: 51 من المحتجزين في غزة أحياء

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كامالا هاريس: سأبذل ما في وسعي لإنهاء الحرب على غزة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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