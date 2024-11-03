23 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 23 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم شمالي القطاع.

وزارة الصحة بغزة تناشد لإرسال الوفود الطبية لشمال القطاع

ومن جانبها، ناشدت وزارة الصحة في غزة المنظمات الدولية ضرورة إرسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمالي غزة.

حصار إسرائيلي على قطاع غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وفرض حصار خانق على القطاع يمنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

صحيفة إسرائيلية: 51 من المحتجزين في غزة أحياء كامالا هاريس: سأبذل ما في وسعي لإنهاء الحرب على غزة

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