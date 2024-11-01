وزير الخارجية: 6 مليارات دولار خسائر عوائد قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "أرسينيو دومينجيز" سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية.

ورحب وزير الخارجية خلال اللقاء بزيارة المسئول الأممي إلى مصر التي تعد الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه، مشيرا إلى اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة، والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحري.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير عبد العاطي تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتأثيرها السلبي على المصالح المصرية، مشيرًا إلى أن تلك التداعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية

وفيما يتعلق بمسار التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية، أكد وزير الخارجية حرص الجانب المصري تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر، لاسيما في ضوء أهمية قناة السويس كأحد أبرز الممرات المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن مصر سوف تستمر في لعب دور ريادي داخل المنظمة انطلاقًا من عضويتها في مجلسها التنفيذي واهتمامها البالغ بمجال النقل البحري.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة الخاص بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة الإسكندرية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن استضافة مصر لهذا المكتب من شأنه تعزيز التعاون بين المنظمة ودول المنطقة والدفع به إلى آفاق أرحب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.