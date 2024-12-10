إليك التفاصيل.. حقيقة صرف 1200 ريال سعودي لكل مستفيد من حساب المواطن 1446 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - يواصل العديد من المواطنين والمستفيدين في المملكة العربية السعودية البحث عن حقيقة صرف 1200 ريال سعودي لكل مستفيد من حساب المواطن 1446، بينما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير سبل الحماية للمواطنين، وقد حددت الوزارة مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها عند التقديم.

حقيقة صرف 1200 ريال سعودي لكل مستفيد من حساب المواطن 1446

سنوضح لكم في هذه السطور حقيقة صرف 1200 ريال سعودي لكل مستفيد من حساب المواطن، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن ما تم تداوله بشأن زيادة الدعم غير صحيح، ولم يتم الإعلان عن أي زيادة في دعم شهر ديسمبر.

بينما كانت هناك بعض الأخبار التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت عدم صحة تلك الأنباء، من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن أي تغييرات من خلال الوزارة، وأضافت الوزارة أنه سيتم إيداع الدفعة المقبلة في الموعد المحدد وهو الثلاثاء 10 ديسمبر، حيث سيتم تحويل الرواتب إلى حسابات المستفيدين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، ويمكن للمستفيد اتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب على المستفيد زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ثانيًا عليه تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.

ثالثًا يتعين التوجه إلى قسم الاستعلام عن الأهلية وإدخال رقم الدفعة وهو 85.

في الخطوة الأخيرة يجب على المستفيد الضغط على زر الاستعلام ليظهر له حالة الأهلية، سواء كان مستحقًا أو لا.

قيمة دعم حسب المواطن بعد التمديد

وبعد ان وضحنا لكم في السطور السابقة حقيقة صرف 1200 ريال سعودي لكل مستفيد من حساب المواطن 1446، فجاءت قيمة دعم حساب المواطن بعد ان تم تمديد الصرف: