اكتشفوا كل جديد حول الماتش المنتظر.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - يمكنك الآن معرفة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا اليوم من خلال هذا المقال، حيث ينتظر عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، خصوصاً مشجعي ليفربول وجيرونا، موعد المباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، يتطلع محبو محمد صلاح وجماهير الريدز والفريق الكتالوني لمتابعة هذا اللقاء المثير.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا

يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وجيرونا اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 عبر قناة بي إن سبورتس HD 2، وقد تم اختيار المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي للتعليق على المباراة، حيث سيقدم تحليلاً حيوياً للأحداث من خلال شبكة بي إن سبورتس.

غيرونا ضد ليفربول

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره جيرونا الإسباني في مباراة حاسمة ضمن دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، يعتمد الريدز على تألق نجمهم المصري محمد صلاح، الذي يقدم أداءً رائعًا في الفترة الأخيرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025

تبدأ مباراة ليفربول وجيرونا الان في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، حيث ستقام في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يحتضن ملعب “مونتيليفي” معقل جيرونا المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة السادسة من البطولة.

تشكيل ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

اعتمد المدير الفني ليفربول، أرني سلوت، تشكيل الفريق لمباراة جيرونا في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندي روبيرتسون.

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

قائمة ليفربول ضد جيرونا

تضم تشكيلة ليفربول لمباراة جيرونا في دوري أبطال أوروبا اللاعبين التاليين: