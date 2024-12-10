اكتشفوا كل جديد حول لضمان استمرار الدعم .. رابط وخطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2024 عبر ur.gov.iq - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إتمام تحويل نظام البطاقة التموينية إلى النظام الإلكتروني، ما يتيح للمواطنين تحديث بياناتهم بطريقة أكثر أمانًا وفعالية، ويأتي هذا التحول ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمان وتسهيل العمليات المتعلقة بالبطاقة التموينية، مع الانتقال الكامل إلى الدفع الإلكتروني وإلغاء المعاملات الورقية، وفيما يلي التفاصيل.

البطاقة التموينية في العراق

البطاقة التموينية في العراق تعد من أهم برامج الدعم الحكومي التي تهدف إلى توفير المواد الأساسية للأسر العراقية ذات الدخل المحدود، ومنذ إطلاقها في الثمانينات تعمل البطاقة على توزيع مجموعة من المواد الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق، بالإضافة إلى مواد أخرى تعزز الأمن الغذائي للمواطنين، وفي السنوات الأخيرة تم تحديث النظام ليصبح إلكترونيًا، مما سهل عملية التسجيل والتحديث، كما أتاح للمواطنين إضافة أفراد الأسرة الجدد أو تحديث البيانات عبر الإنترنت.

خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق

لتحديث البطاقة التموينية وإضافة أفراد الأسرة أو تسجيل المواليد الجدد، يجب اتباع الخطوات التالية عبر بوابة “أور” الإلكترونية:

الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية في الموقع.

الانتقال إلى خدمات وزارة التجارة واختيار خدمة “تحديث البطاقة التموينية”.

اختيار خيار إضافة مولود جديد إذا لزم الأمر، ثم إدخال البيانات المطلوبة استنادًا إلى شهادة الميلاد.

إرفاق الوثائق اللازمة وفقًا لمتطلبات النظام.

مراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

النقر على زر “تقديم الطلب” لإتمام العملية.

الانتظار حتى تتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.

مزايا تطبيق البطاقة التموينية على الهواتف الذكية

يعد تطبيق البطاقة التموينية أداة مفيدة تسهل العديد من الإجراءات على المواطنين، ويشمل مزايا مثل: