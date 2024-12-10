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هتغير حياتك برسالة .. الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 لربح 100.000 دولار وأهم الشروط - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول هتغير حياتك برسالة .. الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 لربح 100.000 دولار وأهم الشروط - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - يعتبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 من الأمنيات التي تراود عدد كبير من الشباب، حيث يرغبون جميعهم في الفوز بالجائزة الكبرى التي من شأنها أن تغير حياتهم بالكامل، إذ تقدر بنحو مليون دولار، تقدمها إدارة البرنامج الذي يقدمه الإعلامي المتألق  مصطفي الأغا الذي تمكن من حصد الاف من  المتابعين في مختلف أنحاء البلاد العربية، ولمزيد من التفاصيل حول كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025، تابعوا التقرير التالي..

الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

هناك الآلاف من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم 2025، فإذا كنت من الراغبين في الاشتراك في تلك المسابقة الكبيرة لعلك تكون من سعداء الحظ الفائزين بالجائزة الكبرى، يمكنك الاتصال على الأرقام التالية حسب الدولة التي تعيش فيها:

  • من مصر يمكنك الاتصال علي الرقم التالي: 95458.
  • ومن الإمارات عليك الاتصال على الرقم: 5544.
  • ومن السعودية يمكنكم الاشتراك من رقم: 858888.
  • بينما يكون رقم الاشتراك من البحرين عبر الأرقام: 94000.

الشروط اللازمة للاشتراك في مسابقة الحلم 2025

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها كمعاير أساسية للاشتراك في مسابقة الحلم 2025، وتتمثل في التالي:

  • لابد أن يكون المشتركين مقيمين بإحدى الدول العربية.
  • كذلك يشترط أن يكون المشترك حاملا  لجنسية عربية فقط، ولا يتم قبول المشتركين من أي دولة أجنبية.
  • يشترط أن يكون عمر المتقدم أكبر من 19 عاما.
  • ألا يكون له أي صله بأحد العاملين علي إدارة مسابقة الحلم كشرط أساسي.
  • تقديم إقرار بالموافقة علي كافة الشروط الاي فرضتها  إدارة المسابقة .

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكنكم اتباع الخطوات التالية لـ الإشتراك في مسابقة الحلم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج:

  • الذهاب مباشرة إلى موقع مسابقة الحلم عبر الإنترنت.
  • وبعدها يتم إدخال رقم الهاتف مصحوبا بكود البلد المقيم بها المشترك.
  • وبعدها عليك “إرسال” رسالة نصية محملة بكلمة  “حلم”.
  • ستظهر لك  الرسائل الخاصة بأسئلة المسابقة، عليك الإجابة عليها والضغط على تأكيد.

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