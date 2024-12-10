اكتشفوا كل جديد حول مكافآت مجانية :‎ موقع استبدال أكواد فري فاير Free Fire وخطوات استبدالها بكل سهولة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - تعتبر لعبة فري فاير الإلكترونية من أفضل واشهر الألعاب القتالية الإلكترونية التي ظهرت في الشرق الأوسط وحققت نجاحاََ كبيراََ بين الشباب المحبين للألعاب الإلكترونية القتالية، ويبحث هؤلاء الشباب دائماََ على أحدث أكواد فري فاير المجانية الجديدة 2025، حيث أن هذه الأكواد توفر للاعبين العديد من المكافآت والجوائز المميزة، ولذلك فمن خلال السطور الآتية سنعرض لكم أحدث أكواد لعبة فري فاير المجانية، وخطوات استبدال هذه الأكواد بكل سهولة.

أكواد فري فاير Free Fire

كود الملابس والأزياء هو: FFBC-HGSD-XSAQ.

وكود مظلة فري فاير هو: FFAC-VKPE-Y987.

كود لوت سلاح سيد العقول هو: RP4TXG29EXSJ.

وكود القنبلة اليدوية يكون FFBC-VHGSD-XSAQ.

وكود الجواهر هو: FFFIC-RF85-4MZT.

ويكون كود الدروع والأدوات هو: RP4T-XG29-EXSJ.

وكود المكافآت العشوائية هو: FBSH-ARE1–0RBU5.

وكود المسدس يكون: FFAC-VKPE-Y987.

وكود الرصاصة هو: FFAC-VKPE-Y987.

ويكون كود جلد التنين هو: AWTY BVA1 KJHY 7HVN.

وكود سكن البندقية هو: YAPQSSRUEYVD.

وكود القبعة يكون: FFBC-VHGSD-XSAQ.

بينما يكون كود القناع هو: FFAC-VKPE-Y987.

موقع استبدال أكواد فري فاير Free Fire

وبعد أن عرضنا لكم أحدث الأكواد المتوفرة في اللعبة، سنوضح لكم الآن موقع استبدال هذه الأكواد وكيفية استبدالها بكل سهولة عن طريق إتباع الخطوات التالية: