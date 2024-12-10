اكتشفوا كل جديد حول كيفية البحث عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا السوري بالكشف 2024 موقع منظمة العفو الدولية وعرض بيانات المسجونين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - يعد كشف اسماء المعتقلين في سجن صيدنايا من أكثر ما يبحث حوله الكثير من المواطنين في سوريا الآن، وذلك عقب الحدث الأخير وهروب بشار الأسد من سوريا وحتى الآن لا يزال البحث جاري عن المعتقلين وأسماءهم، إذ حدث جدل كبير في الساعات الأخيرة حول الأحداث وتطورات الوضع الأخيرة في سوريا، ويرغب الكثير من الناس في الاطلاع على كشوف الأسماء للأشخاص ممن تم اعتقالهم خلال فترة حكم بشار الأسد، وفيما يأتي المزيد حول آخر كشوفات الأسماء التي قد تم تداولها في الساعات الماضية حول أسماء الأشخاص المسجونين والمعتقلين في سوريا في سجن صيدنايا.

اسماء المعتقلين في سجن صيدنايا

تابع هذا الرابط، أو هذا الرابط، الكثير من الأهالي والعائلات السورية الآن بصدد البحث عن أبنائهم والمفقودين من خلال الاطلاع على الكشوف الرسمية التي تنتشر صورها خلال تلك الساعات الماضية وتم تداولها بشكل كبير وتعلن عن أسماء الأشخاص ممن خرجوا من المعتقل، ومن هم قيد الاعتقال الآن، وتبحث العائلات السورية عن أبنائهم ممن تم اتخاذ القرار العاجل بفك أسرهم وإخراجهم من السجون، والمدهش في الأمر أن المعتقلين في صيدنايا لهم سجون سرية وأماكن تحت الأرض، وقد حرصت فرق الإنقاذ في سوريا على محاولة الوصول لهم بعد أن اعتقلهم النظام السوري البائد إذ تبحث فرق الإنقاذ عن تلك السجون السرية بعد أن فر بشار الأسد هاربا من سوريا وتاركا الحكم.

كيفية البحث عن المعتقلين سوريا

من الممكن لكل من يرغب في أن يبحث عن معتقل من عائلته في سوريا أن يقوم بالتواصل مع منظمة من منظمات حقوق الإنسان، أو عن طريق منصة موقع الرابطة السورية المهتمة بحقوق الإنسان، كما يمكن البحث أيضا عن أسماء من تم اعتقالهم في صيدنايا عبر موقع منظم العفو الدولية إذ توجد قاعدة بيانات لكل من تم اعتقالهم خلال فترة حكم نظام بشار الأسد على الموقع، وهناك الكثير من منصات وصفحات السوشيال ميديا تنشر كل ما يخص أخبار المعتقلين وأسمائهم.