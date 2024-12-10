بمكونات بسيطة .. طريقة عمل تخليل اللفت فى البيت خطوة بخطوة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - طريقة عمل تخليل اللفت فى البيت، يعد اللفت المخلل من أبرز المقبلات التي تضفي جمالا على المائدة، إذ يمنح الأطباق الرئيسية طعما فريدا، كما أن إعداد مخلل اللفت في المنزل ليس معقدا، فهو يمنحك نكهة طبيعية ولذيذة خالية من المواد الحافظة.

طريقة عمل تخليل اللفت فى البيت

مقادير وصفة مخلل اللفت لفترة طويلة:

3 كيلو لفت طازج ثقيل القوام.

ثمرة من البنجر الأحمر بحجم كبير.

فصوص الثوم المقشر.

ورق الغار أو اللوري.

ملعقة طعام كبيرة بذور شمر.

ملعقة طعام كبيرة من بذور الكزبرة الحصى.

كوبان من الخل الأبيض.

لتر من الماء.

نصف كوب ملح البحر الخشن.

ملعقة صغيرة سكر.

شطة حمراء اختياري.

طريقة تخليل اللفت في البيت