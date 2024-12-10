بمكونات بسيطة .. طريقة عمل تخليل اللفت فى البيت خطوة بخطوة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - طريقة عمل تخليل اللفت فى البيت، يعد اللفت المخلل من أبرز المقبلات التي تضفي جمالا على المائدة، إذ يمنح الأطباق الرئيسية طعما فريدا، كما أن إعداد مخلل اللفت في المنزل ليس معقدا، فهو يمنحك نكهة طبيعية ولذيذة خالية من المواد الحافظة.
طريقة عمل تخليل اللفت فى البيت
مقادير وصفة مخلل اللفت لفترة طويلة:
- 3 كيلو لفت طازج ثقيل القوام.
- ثمرة من البنجر الأحمر بحجم كبير.
- فصوص الثوم المقشر.
- ورق الغار أو اللوري.
- ملعقة طعام كبيرة بذور شمر.
- ملعقة طعام كبيرة من بذور الكزبرة الحصى.
- كوبان من الخل الأبيض.
- لتر من الماء.
- نصف كوب ملح البحر الخشن.
- ملعقة صغيرة سكر.
- شطة حمراء اختياري.
طريقة تخليل اللفت في البيت
- أولا: في البداية، نقوم بتحضير المحلول الملحي عن طريق وضع الماء في وعاء، ثم نضيف الملح والخل والسكر، ونضع المحلول الملحي على النار، وعندما يبدأ في الغليان، نقوم بتغطية الوعاء ونتركه لمدة 5 دقائق على نار هادئة.
- ثانيا: يجب رفع المحلول الملحي من على النار وتركه ليبرد تماما قبل استخدامه في تخليل اللفت في هذا الوقت، نبدأ بتنظيف اللفت من الزوائد الموجودة على سطحه ونشطفه جيدا، مع فركه بفرشاة غسل الخضروات لإزالة الأتربة العالقة.
- ثالثا: بعد ذلك نترك اللفت ليجف من الماء ثم نقطعه إلى قطع كبيرة، ويمكنك استخدامه بحجمه الأصلي إذا كان متوسطة أو صغيرة، نضع اللفت في وعاء التخليل ونضيف إليه قطع البنجر المقطعة إلى مكعبات، وفي كل وعاء من أوعية التخليل نضيف فصا من الثوم وورقة غار.
- رابعا: عند تخليل اللفت لفترة طويلة، تضاف بذور الشمر وبذور الكزبرة إلى المحلول الملحي البارد مع التحريك الجيد بعد ذلك، يسكب المحلول الملحي على أوعية تخليل اللفت حتى يغطيها تماما، ثم يتم إغلاق الوعاء بإحكام شديد.
- خامسا: بعد ذلك، نضع وعاء مخلل اللفت، سواء كان وعاء واحدا أو أكثر، في ماء ساخن، ونقوم بتحريك الوعاء في الماء الساخن من جميع الجوانب حتى يتم تعقيمه، وذلك لمدة 10 دقائق فقط، ثم نضع وعاء مخلل اللفت في مكان بارد نسبيا طوال ليلة كاملة.
- سادسا: بعد ذلك، يحتفظ به في مكان مظلم لمدة عدة أسابيع حتى ينضج، وبمجرد اكتمال عملية تخليل اللفت، يمكنك تخزينه في الثلاجة لعدة شهور دون أن يتلف، داخل برطمانات مناسبة لكمية اللفت التي قمتِ بتخليلها.
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