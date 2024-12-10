طريقة عمل شوربه العدس بالعيش المحمص زاي الفته في الشتاء - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - طريقة عمل شوربه العدس بالعيش المحمص زاي الفته، بمناسبة قرب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يزداد اهتمام المواطنين بتناول شوربة العدس التي تحتوي على عناصر غذائية تعمل على توفير الشعور بالدفء، وتعزز المناعة خلال هذا الفصل، تعتبر شوربة العدس من الأطباق الأساسية، لذا إليك طريقة تحضيرها مع الخبز المحمص، حيث تشبه إلى حد كبير طبق الفتة التقليدي، وهي مثالية للأجواء الباردة.

طريقة عمل شوربه العدس بالعيش المحمص زاي الفته

مقادير شوربة العدس بالعيش المحمص زاي الفته ، تعد شوربة العدس مع الخبز المحمص من أكثر الأطباق الشتوية شهرة والتي يفضلها الكثيرون، حيث تناسب جميع الأذواق وفيما يلي مقاديرها لتتمكنوا من تحضيرها في المنزل بكل سهولة:

تحضير عدد كوب ونصف من العدس الأصفر.

إضافة عدد حباية واحدة من الجزر.

عدد واحدة من البصل، مع القليل من الملح.

كذلك تحضير قليل من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

أيضا ملعقة كبيرة من بودرة ماجي.

نصف ملعقة من الكركم المطحون.

بالنسبة للخبز المحمص، يحضر ثلاثة قطع من الخبز أو التوست مع زيت الزيتون.

طريقة تحضير شوربة العدس مع الخبز المحمص كما في الفتة

يمكنكم اتباع خطوات إعداد شوربة العدس مع الخبز المحمص على طريقة الفتة للحصول على قوام مميز مشابه للأطباق التي تعد في المطاعم، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

يتم وضع مقلاه على النار ثم وضع الزيت.

ثم يتم إضافة البصل مع التقليب.

قم بإضافة العدس إلى المكونات السابقة مع التحريك جيدا.

يتم وضع الماء الساخن وننتظر حتى يصل إلى درجة الغليان.

أضف الملح والكمون.

عليك الآن إضافة الكركم، مع التقليب.

إضافة الجزر حتى يستوى.

أخيرا، ضع الخبز المحمص في صينية داخل الفرن ورشه بزيت الزيتون حتى يتحمر، ثم قدمه مع شوربة العدس والمخلل، وبألف صحة وهنا.

طريقة عمل شوربه العدس

نقدم لكم طريقة تحضير العدس بأسلوب الشيف نجلاء الشرشابي، المقادير:

كيلو عدس أصفر.

ماء.

طماطم.

جزر.

فصوص ثوم.

فصوص حبهان.

زبدة.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

شطة.

طريقة تحضير العدس الأصفر: