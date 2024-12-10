ألذ طريقة .. عمل السحلب بالشكولاتة خطوة بخطوة زي الكافيهات - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - طريقة عمل السحلب بالشكولاتة ، مع قدوم فصل الشتاء وارتفاع نسب البرودة، يزداد الإقبال على تناول المشروبات الساخنة التي توفر شعورا بالراحة والدفء، يعد السحلب واحدا من المشروبات التقليدية المعروفة التي تناسب هذه الأجواء، وعندما يضاف له لمسة من الشوكولاتة يصبح أكثر جاذبية وطعما لذيذا في هذا المقال، نستعرض طريقة إعداد سحلب الشوكولاتة بمذاق شهي ينافس المشروبات المتاحة في المقاهي، باستخدام مكونات يسهل العثور عليها في أي منزل، إذا كنت من عشاق المشروبات الساخنة ذات النكهات اللذيذة، فإن هذا المقال مخصص لك.
طريقة عمل السحلب بالشكولاتة
مكونات السحلب بالشوكولاتة، لإعداد كوب مثالي من سحلب الشوكولاتة، ستحتاج إلى المكونات التالية:
- 3 أكواب من الحليب كامل الدسم .
- 2 ملعقة كبيرة من بودرة السحلب .
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 50 غرام من الشوكولاتة الداكنة.
- 1 ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام .
- رشة صغيرة من الفانيليا.
- للتزيين، يمكن استخدام رشة من القرفة، كريمة مخفوقة، شوكولاتة مبشورة أو مكسرات مفرومة.
طريقة تحضير السحلب بالشوكولاتة في المنزل
لتحضير سحلب بالشوكولاتة بنكهات غنية وملمس ناعم، اتبع الخطوات التالية:
- في وعاء على نار متوسطة، ضع الحليب وأضف إليه مسحوق السحلب والسكر.
- استخدم مضربا يدويا لتقليب المزيج بشكل مستمر لتفادي ظهور التكتلات.
- عند بدء تسخين الحليب وقبل أن يصل إلى درجة الغليان، قم بإضافة الشوكولاتة الداكنة المبشورة والكاكاو غير المحلى.
- استمر في التحريك حتى تذوب الشوكولاتة بالكامل ويتغير لون المزيج إلى بني داكن وغني.
- عندما يكتسب السحلب قواما كثيفا وناعما، قم بإطفاء النار وأضف الفانيليا.
- املأ أكواب التقديم بالسحلب، وزين السطح بالقرفة أو الكريمة المخفوقة أو المكسرات وفقا لذوقك.
فوائد المشروب في الشتاء
السحلب بالشوكولاتة لا يقتصر على كونه مشروبا شهيا فحسب، بل يتميز أيضا بفوائد غذائية متعددة.
- الحليب يعتبر مصدرا رائعا للكالسيوم الذي يساعد في تحسين صحة العظام.
- تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة تساعد في تعزيز المزاج وزيادة الطاقة.
- السحلب يمنح شعورا بالراحة ويساعد على تعزيز عملية الهضم.
طريقة تحضير السحلب والتوقف عن شرائه
تشتري النساء كل شتاء كميات من السحلب لتناوله مع عائلتهن، ولكن من الممكن تحضيره في المنزل بمكونات سهلة وغير مكلفة، المكونات:
- النشا كوب واحد.
- الكاكاو الخام ربع كوب.
- سكر بودرة ربع كوب.
- مكسرات من السمسم وجوز الهند والفول السوداني المطحون، ملعقة صغيرة من كل نوع.
- فانيليا بودرة خمس أكياس صغيرة.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق، تجمع جميع المكونات مثل النشا والسكر والكاكاو الخام والفانيليا والمكسرات، ثم يتم خلطها جيدا حتى تمتزج بشكل كامل.
- تجمع جميع المكونات في برطمان زجاجي معقم ونظيف، ثم يخزن في الثلاجة حتى يستخدم.
- كل كوب من السحلب يحتوي على ملعقة كبيرة من المكونات المذكورة، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من القهوة أو قطعة من الشوكولاتة أثناء التحضير لتعزيز النكهة، وبالهناء والشفاء.
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