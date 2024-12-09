اكتشفوا كل جديد حول اعمليها لصغارك … طريقة تحضير الجبنة المثلثات الأصلية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - الجبنة المثلثات هي واحدة من أشهر أنواع الجبن وتتميز بسهولة استخدامها في العديد من الأطباق، كما انها مفضلة من قبل الصغار ويتم تحضيرها في الساندويشات، الأطباق الجانبية ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تحضير الجبنة المثلثات الأصلية.

الجبنة المثلثات الأصلية

يتم تناولها كوجبة خفيفة، تمتاز الجبنة المثلثات بمذاقها الكريمي والقوام الطري ويجعلها محبوبة لدى الكبار والصغار على حد سواء وهي من الأطعمة الغنية بالبروتينات والكالسيوم.

طريقة تحضير الجبنة المثلثات

يتم تحضيرها من خلال المكونات السهلة الاتية وهي:

المكونات

2 لتر من الحليب الكامل الدسم.

كوب من الزبدة.

كوب من الحليب البودرة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من حمض الستريك .

1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

طريقة التحضير

بعد ان تم الانتهاء من تحضير كافة المكونات السابقة يتم القيام بتحضير الاتي: