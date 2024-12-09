اكتشفوا كل جديد حول اعمليها لصغارك … طريقة تحضير الجبنة المثلثات الأصلية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - الجبنة المثلثات هي واحدة من أشهر أنواع الجبن وتتميز بسهولة استخدامها في العديد من الأطباق، كما انها مفضلة من قبل الصغار ويتم تحضيرها في الساندويشات، الأطباق الجانبية ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تحضير الجبنة المثلثات الأصلية.
الجبنة المثلثات الأصلية
يتم تناولها كوجبة خفيفة، تمتاز الجبنة المثلثات بمذاقها الكريمي والقوام الطري ويجعلها محبوبة لدى الكبار والصغار على حد سواء وهي من الأطعمة الغنية بالبروتينات والكالسيوم.
طريقة تحضير الجبنة المثلثات
يتم تحضيرها من خلال المكونات السهلة الاتية وهي:
المكونات
- 2 لتر من الحليب الكامل الدسم.
- كوب من الزبدة.
- كوب من الحليب البودرة.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من حمض الستريك .
- 1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.
طريقة التحضير
بعد ان تم الانتهاء من تحضير كافة المكونات السابقة يتم القيام بتحضير الاتي:
- تسخين الحليب على نار متوسطة ويجب مراقبته بعناية لتجنب حرقة.
- يتم إضافة حمض الستريك المذاب في قليل من الماء أو عصير الليمون.
- يحرك الخليط بلطف حتى يبدأ الحليب في التكتل.
- أضف الزبدة وحليب البودرة إلى الخليط.
- استمر في التحريك حتى تمتزج جميع المكونات جيدا.
- تحسين قوام الجبنة وجعلها أكثر تماسكا، يمكن إضافة الجيلاتين المنقوع في ماء بارد.
- يتم سكب الخليط في قوالب صغيرة.
- يمكن استخدام قوالب مخصصة للجبنة.
- تترك الجبنة لتبرد وتتماسك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
- يتم إخراجها من القوالب، وتصبح جاهزة للتقديم.
- يمكن تناول الجبنة المثلثات مع الخبز.
- كما انها تعد من ضمن مايفضلها الصغار وانها محببه للجميع بل تبحث ربات عن كيفية تحضيرها.
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