اكتشفوا كل جديد حول موعد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب “ابتدائي، اعدادي، ثانوي” ومدة الاجازة بعد قرار وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:39 مساءً - موعد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب “ابتدائي، اعدادي، ثانوي” يتزايد حوله معدلات البحث بشكل ملحوظ عبر “جوجل” بالتزامن مع بدء العد التنازلي واقتراب نهاية الفصل الدراسي الاول وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، لذا فالكثير من الطلاب من كل المراحل الدراسية سواء كانت سنوات نقل أم الشهادة الاعدادية يبحثون عن موعد بدء امتحانات الترم الاول وموعد اجازة نصف العام 2025 ومدتها.

موعد امتحانات نصف العام 2025

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فمن المقرر أن يكون موعد امتحانات نصف العام 2025 بداية من يوم 11 من شهر يناير القادم وتستمر في كافة محافظات ومدارس الجمهورية حتى يوم 23 من الشهر نفسه، على أن تأتي أسئلة الامتحان مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط وفقا لما تم تدريسه بالمنهج لمختلف المواد الدراسية، واليكم موعد امتحانات نصف العام 2025 لسنوات النقل الابتدائية والاعدادية والثانوية، والشهادة الاعدادية أيضا:

تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، في الفترة من 1 حتى 16 يناير 2025.

من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير 2025 وحتى يوم 16 من الشهر نفسه أيضا.

فيما تعقد امتحانات الشهادة الاعدادية بداية من يوم 16 يناير وحتى يوم 23 من نفس الشهر على مستوى الجمهورية.

تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين.

مدة اجازة نصف العام 2025

أما عن مدة اجازة نصف العام 2025 فستكون اسبوعين متتاليين، حيث تبدء الاجازة من يوم 25 من شهر يناير وتستمر حتى السادس من شهر فبراير، ليبدء الفصل الدراسي الثاني في يوم الثامن من الشهر نفسه، علما بأنه سيتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية في كافة المدارس قبل عقد الامتحانات الاساسية.