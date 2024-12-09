اكتشفوا كل جديد حول تحت شعار سكن لكل المصريين… وزارة الاسكان تعلن مبادرة جديدة لمحدودي الدخل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:39 مساءً - أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن مد فترة بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، هذه الخطوة تأتي لتعويض فترة التوقف المؤقت، حيث سيتم تمديد فترة الشراء حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، يمكن شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد المميزة المنتشرة في المحافظات التي يشملها الطرح، بسعر 300 جنيه بالإضافة إلى رسوم إدارية قدرها 355 جنيه، هذا القرار يمنح المزيد من الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه المبادرة الهامة، مع توافر الوحدات السكنية بأسعار تتراوح بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه، حسب الموقع والمساحة.

تمديد فترة التقديم لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024

قررت وزارة الإسكان مد فترة بيع كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين حتى 31 ديسمبر 2024 بدلا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، هذه الخطوة تهدف لتعويض فترة التوقف المؤقت، مما يوفر المزيد من الوقت للراغبين في التقديم.

يمكن شراء كراسة الشروط من نحو 400 مكتب بريد مميكن في جميع المحافظات، حيث تبلغ تكلفة الكراسة 300 جنيه.

يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي للمواطن سارية عند التقديم.

خطوات التقديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5

لكل من يرغب في الاستفادة من المبادرة، يجب اتباع الخطوات التالية للتقديم:

الدخول إلى الرابط الرسمي المخصص للتقديم إدخال البيانات الشخصية وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية. اختيار الوحدة السكنية المطلوبة، مع تحديد الدور الذي يرغب في السكن به ملء استمارة التقديم بجميع البيانات المطلوبة.

تفاصيل أقساط الوحدات السكنية

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل أقساط الوحدات المطروحة ضمن المبادرة: