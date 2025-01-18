الرياضة - 05:56 - موعد ومكان جنازة والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 05:56 مساءً - ياسمين عبد العزيز.. رحل عن عالمنا اليوم والد ياسمين عبد العزيز دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

و أعلنت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن خبر الوفاة، ليبحث الكثيرون عن موعد ومكان جنازة والد ياسمين عبد العزيز.

موعد ومكان جنازة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز

كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية الاستوري: «صلاة الجنازة على والدي الغالي الأستاذ محمد عبد العزيز رفعت ستكون غداً، الأحد الموافق 19 يناير 2025، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، كما أن العزاء سيقام يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد».

من هو والد الفنانة ياسمين عبد العزيز؟

ولم تكشفياسمين عبد العزيز، الكثير عن والديها، رغم أنه كان يعمل في مجال الدعاية والإعلان وساهم في دخولها عالم الإعلانات منذ طفولتها، وكانت تربطة علاقة صداقة بالفنان الراحل حسن يوسف، وشارك معه في العديد من الأعمال التي كانت في الجامعة، ولكنه تعرض لبعض الظروف التي منعته من الدخول في عالم التمثيل.

وفي أحد اللقاءات السابقة، كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل انفصال والدها عن والدتها، وقالت: «أمي وأبويا منفصلين من وأنا عندي 9 سنين وأنا كنت عايزة أعمل إعلانات واتحمل مسئولية نفسي وأكسب فلوس وأعمل حاجة وأبقى ناجحة».

وتابعت ياسمين عبد العزيز: «سبحان الله فيه واحدة صاحبة أمي اسمها دينا بتشتغل في شركة إعلانات وشافتني وقالت لي تعملي اعلانات فقلت لها طبعا وأمي وقتها قبلت لكن أبويا وأخويا الكبير رفضوا وقالوا لأ وهما أصلا في الفترة دي كانوا منفصلين عن بعض».

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تستعد ياسمين عبد العزيز لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين.