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جروس يرفض وساطة أحمد سليمان لاستمرار ميشالاك في الزمالك - أخبار كلمتك

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جروس يرفض وساطة أحمد سليمان لاستمرار ميشالاك في الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يرفض وساطة أحمد سليمان لاستمرار ميشالاك في الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:45 مساءً - رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وساطة أحمد سليمان لاستمرار المحترف البولندي كونراد ميشالاك في صفوف الفريق. 

كونراد ميشالاك 

وعملت كلمتك أن أحمد سليمان تحدث مع جروس بشأن إعطاء فرصة للاعب خاصة أنه لم يشارك في عدد دقائق كبير، لكن السويسري رفض ذلك الأمر. 

وأبلغ جروس، مجلس إدارة نادي الزمالك برفضه استمرار ميشالاك في الفريق لخروجه فنيا من حساباته. 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن جروس لن يعتمد على ميشالاك حتى لو استمر اللاعب لنهاية فترة إعارته والتي تنتهي بنهاية الموسم. 

ويبحث الزمالك في الوقت الحالي عن حل لفسخ عقد استعارة ميشالاك ليعود لفريقه السابق نادي احد السعودي. 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

وكان نادي الزمالك في مباراته الماضية، فاز على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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