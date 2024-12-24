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بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

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بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - احتفى الحساب الرسمي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بالنتائج الجيدة، التي حققها الفراعنة في الفترة الماضية تحت قيادة الجهاز الفني الوطني بقيادة العميد حسام حسن.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني الأول، صورة لحسام حسن المدير الفني للفريق متضمنة الأرقام التي حققها العميد منذ توليه منصب المدير الفني للفراعنة، والتي خلت من أى هزيمة في المباريات الرسمية سواء في تصفيات كأس العالم أو تصفيات أمم إفريقيا.

 

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

أرقام منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، كلمتك

 

خاض منتخب مصر ثماني مباريات رسمية تحت قيادة حسام حسن، حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية من بينهم منتخب مصر لشهر ديسمبر، وهو التصنيف الأخير في عام 2024.

 

منتخب مصر في تصنيف الفيفا 

 واحتل منخب الفراعنة المركز الـ33 في تصنيف الفيفا اليوم الخميس، وهو نفس المركز الذي احتله في آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضي.

وتعادل منتخب مصر في مباراتين متتاليتين أمام كاب فيردي وبتسوانا ليحتل المركز الـ 33 في تصنيف الفيفا.

وأسدل الستار على تصفيات أمم أفريقيا 2025 في المجموعات الـ12 بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة.

واختتمت مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025، والتي شهدت اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة للكان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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