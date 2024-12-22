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أرتيتا في ورطة، الكشف عن حجم إصابة نجم آرسنال - أخبار كلمتك

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أرتيتا في ورطة، الكشف عن حجم إصابة نجم آرسنال - أخبار كلمتك

أرتيتا في ورطة، الكشف عن حجم إصابة نجم آرسنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - تعرض بوكايو ساكا جناح آرسنال لإصابة خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة ساكا 

وأصيب نجم آرسنال  في أوتار الركبة في الدقيقة 23 من مباراة "الفريقين حيث شوهد ساكا يمشي على عكازاين بعد خروجه مصابًا من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5-1.

وقالت صحيفة talkSPORT: إن الدولي الإنجليزي بدا متأثرًا وهو يسير نحو النفق، ووصفت اللاعب بأنه "منزعج".

وتابعت أن مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا عبر عن قلقه بشأن إصابة ساكا.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن مباراة إيبسويتش في 27 ديسمبر.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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