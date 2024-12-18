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الرياضة - 05:02 - تقرير| توقعات بارتفاع سعر الذهب وزيادة المكاسب خلال عام 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:02 - تقرير| توقعات بارتفاع سعر الذهب وزيادة المكاسب خلال عام 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:02 - تقرير| توقعات بارتفاع سعر الذهب وزيادة المكاسب خلال عام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - قال خبراء في الشركة المصرفية السويسرية العملاقة «يو بي إس» إن سعر الذهب بحلول عام 2025 سترتفع ارتفاعات كبيرة وسيحقق الذهب مكاسب حتى نهاية عام 2025.

وأرجعت الشركة المصرفية العالمية صعود سعر الذهب عالميا إلى عدة عوامل محفزة ستدفع أسعار الذهب إلى الوصول إلى مستويات مرتفعة من السعر، حيث من المرجح أن يصل سعر أونصة ال ذهب لـ 4000 دولار بنهاية عام 2025.

وضمنّت الشركة المصرفية عوامل رفع سعر الذهب خلال عام 2025 إلى زيادة التحوط بالذهب من البنوك المركزية العالمية وسط توترات واضطرابات عالمية في بلدان مختلفة.

بيانات صندوق النقد الدولي عن حجم مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال 202

وكشفت بعض البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي IMF أن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب في شهر أكتوبر كان أعلى مستوى شهري تم تسجيله هذا العام.

كما ذكر تقرير الشركة المصرفية أن طلبات المستثمرين على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في المحافظ الاستثمارية سيزيد أيضا من رفع سعر الذهب خلال عام 2025 بعد قرارات دونالد ترامب فيما يخص تطبيق سياسات جديدة تتعلق برفع الأسعار الجمركية في الولايات المتحدة.

وإلى جانب النزاعات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط، يعتقد بنك UBS أن هذه العوامل ستؤدي إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، مما يعزز التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة.

كما يعتبر من ضمن الأسباب الرئيسية التي سوف تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال عام 2025 هو انتهاجات السياسة الجديدة من البنك الفيدرالي الأمريكي في خفض سعر الفائدة خلال عام 2025 بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، والتي ستنعكس على سعر الدولار الأمريكي الذي من المرجح أن يواجه ضعفا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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