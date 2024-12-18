اتحاد الكرة يجتمع مع شركة الفار لبحث جدولة مديونية الجبلاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - يعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعًا هامًّا الأسبوع المقبل مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفار.

ويأتي الاجتماع للحديث عن مديونية اتحاد الكرة لشركة الفار والتي تقدر بحوالي 7 مليون جنيه وكيفية سداد المبلغ.

ويرغب هاني أبوريدة في إنهاء مديونية اتحاد الكرة لدى الشركة المسؤولة عن تقنية الفار حتى يتم تحديث المعدات المستخدمة حاليًّا في الدوري المصري، ليحل محلها النسخة الأحدث المستخدمة في الدوريات الأوربية الكبرى.

ورفضت الشركة المسؤولة عن الفار طلب اتحاد الكرة السابق بشأن تحديث المعدات المستخدمة في تقنية الفيديو في الدوري المصري بسبب المديونية الهائلة للجبلاية لدى الشركة.

وصرح مصدر: إن الاتجاه الأقوى هي جدولة مستحقات اتحاد الكرة من أجل حل الأزمة وتحديث معدات الفار.

فيما قرر وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بعد اجتماع مع أعضاء لجنته، على إقامة محاضرات دورية للحكام من أجل شرح وتصويب الأخطاء التي يقع فيها قضاة الملاعب خلال المباريات في مسعى حثيث من قبل اللجنة للقضاء على هذه الأخطاء والحد من تكرارها.

كما تهدف المحاضرات الدورية التي اعتمدها رئيس لجنة الحكام إلى تثقيف الحكام والارتقاء بمستواهم الفني، وذلك للحد من الأخطاء المتكررة في تطبيق قانون كرة القدم.

تعزيز ثقة الحكام وزيادة إلمامهم بتطبيق القانون

وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى تعزيز قدرة الحكام على اتخاذ القرارات السليمة أثناء المباريات، لا سيما بعد وقوع أخطاء أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة وستتضمن الاجتماعات مناقشات حول مستجدات قوانين اللعبة، وتقديم تدريبات عملية تعتمد على محاكاة المواقف التحكيمية المعقدة.

خطة طويلة الأجل لتطوير مستوى الحكام

من جهته أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، أن هذه المحاضرات الدورية ستكون جزءًا من خطة طويلة الأمد لتطوير أداء الحكام وضمان تقديم مستوى تحكيمي يليق بالكرة المصرية.

كما أشار إلى أن اللجنة ستتعاون مع خبراء تحكيم دوليين لتقديم ورش عمل متخصصة تسهم في تحقيق هذا الهدف.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاجتماعات في تقليل الأخطاء التحكيمية وتحسين الصورة العامة للمنظومة التحكيمية في مصر، مما ينعكس إيجابيًّا على سير المسابقات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.