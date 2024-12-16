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آخر تطورات إصابة ثلاثي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

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آخر تطورات إصابة ثلاثي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

آخر تطورات إصابة ثلاثي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - واصل الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر ومحمد السيد، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرامج التأهيلية الموضوعة لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثلاثي مجموعات من التدريبات التأهيلية المتنوعة باستخدام الأدوات المخصصة، بجانب تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق على هامش مران، اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

ويسعي الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. 

و يعاني شيكابالا من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وناصر ماهر من إصابة شد في العضلة الخلفية، ومحمد السيد من إصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية.

جروس يقود مران الزمالك 

قاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الاثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وتواجد رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا،  بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس الأحد، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار  مع معاونيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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