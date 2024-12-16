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الرياضة - 09:11 - الفراخ البيضا بـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - الفراخ البيضا بـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - الفراخ البيضا بـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - ارتفعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، في الأسواق والمحال التجارية.

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم

- سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية 71 جنيها للكيلو.

- سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بلغ نحو 60 جنيها للكيلو.

- سعر الدواجن البلدي اليوم بلغ نحو 110 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 100 جنيه.

- سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 260 جنيهًا.

- سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

- سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

- سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 240 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

- سعر البيض الأبيض بلغ 160 جنيها للكرتونة، لتصل السعر للمستهلك 170 جنيهًا.

- سعر البيض الأحمر اليوم الاثنين بلغ 164 جنيهًا للكرتونة، لتصل إلى المستهلك 175 جنيهًا.

- سعر البيض البلدي اليوم الاثنين بلغ 165 جنيهًا للكرتونة، لتصل للمستهلك بـ 180 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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