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هل وقع محمد شريف عقود الانضمام لبيراميدز؟ - أخبار كلمتك

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هل وقع محمد شريف عقود الانضمام لبيراميدز؟ - أخبار كلمتك

هل وقع محمد شريف عقود الانضمام لبيراميدز؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً -  كشف مصدر مقرب من محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي حقيقة توقيعه لنادي بيراميدز. 

وقال المصدر: ما تردد بشأن توقيع محمد شريف لبيراميدز غير صحيح تماما ولكن هناك مفاوضات مع النادي. 

وأضاف: شريف لديه عرضان من الزمالك وبيراميدز ولكن اللاعب ينتظر موقف الأهلي حال حاجته إلي خدماته من جديد وعند تأكده من عدم حاجة الأهلي إليه ومع عدم وصول عروض خارجية جيدة سيبدأ مناقشة عرضي الزمالك وبيراميدز. 

في سياق آخر، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خطة وتشكيل الفريق الذي يخوض به لقاء باتشوكا المكسيكي اليوم السبت في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المنتظر أن يخوض كولر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق 

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور 

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام ابو علي 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي المرتقبة الليلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في دولة قطر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

 

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي  فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس. 

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، إذاعتها مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، والمُقرر نقلها عبر الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports 1 HD - نايل سات

 

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد القناة على عرب سات


التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD


تردد قناة الكأس

 

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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