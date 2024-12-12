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الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع فيكتوريا بلزن في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع فيكتوريا بلزن في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع فيكتوريا بلزن في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب دووسان أرينا، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وكعادته، قام المدرب البرتغالي بإجراء بعض التعديلات على التشكيلة، التي بدأ بها الليلة، الثنائي ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي إلى جانب أماد ديالو في خط هجوم مانشستر يونايتد.

بينما عول أموريم على الثنائي تيريل مالاسيا وديوجو دالوت لشغل الجناحين، وفي الوسط يلعب كاسيميرو بجوار برونو فيرنانديز.

وجلس على مقاعد البدلاء: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، هاري ماجواير، ليني يورو وأنتوني.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فيكتوريا بلزن

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: تيريل مالاسيا، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، جوشوا زيركزي، أماد ديالو.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يأتي خلفه فيكتوريا بلزن بنفس الرصيد.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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