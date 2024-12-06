أحمد بلال: زيزو ولا أي لاعب من الزمالك غير مؤهلين للاحتراف في أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:08 صباحاً - كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على اللعب والاحتراف في أوروبا والتألق مثل ما يحدث في الدوري المصري.

وقال بلال، في تصريحات تليفزيونية: "في مصر لا يوجد لاعب مميز ينضم للأهلي إلا من ناديين هما الزمالك وبيراميدز، ومستحيل انضمام لاعب منهما للأهلي".

وتابع: "لا يوجد لاعب في الزمالك، قادر على اللعب في أوروبا حتى زيزو، نظرًا لسنه، وهو ييتألق نظرًا لمشاركته في الدوري المصري ولكن في أوروبا الوضع مختلف".

وأكمل: "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية، صعبه جدًا في حالة عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية، وسهلة جدًا في حالة ضم لاعبين مميزين".

وواصل: “الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع 3 لاعبين أجانب على أعلى مستوى قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وحمدي فتحي، في حالة ضمه سيكون قادر على صناعة الفارق بجانب مصطفى محمد”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره أنيمبا النيجيري الأحد المقبل بإستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.